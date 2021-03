Chorzów. Spotkanie przedstawicieli UE, rządu, nauki i biznesu już w październiku

Nagrodę przyznała Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów, które oceniały samorządowe strategie wspierania przedsiębiorczości wobec pandemii koronawirusa. Dla regionu to niezwykle ważne docenienie, zwłaszcza w trakcie tak gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości. ”Te zmiany nie są łatwe i wymagają ogromnych nakładów finansowych, a także szukania nowych ścieżek, ewaluacji i wprowadzania innowacji. Chcemy, żeby Śląsk był jednym z liderów tych zmian, by wyznaczał kierunki, stąd potrzeba szerokiej dyskusji o przyszłości gospodarki, z udziałem ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i nauki. Wierzę, że Europejskie Forum Przyszłości będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i kreowania rozwiązań, które pozwolą nam te ambitne cele zrealizować” – podkreślił marszałek woj. śląskiego, Jakub Chełstowski.