Biła dwumiesięczną córkę i podała jej amfetaminę. Tragedia w Dąbrowie Górniczej

Tragedia w Dąbrowie Górniczej. Matka odpowie za śmierć córeczki

Do tragedii doszło w Dąbrowie Górniczej, ale sprawą zajmuje się prokuratura Okręgowa w Katowicach i do właśnie do tamtejszego sądu okręgowego trafiła sprawa. Jak wynika z udzielonych informacji, aktem oskarżenia objęty jest także ojciec zmarłej dziewczynki.