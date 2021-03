Sąd odpowiada na apel Millera. Chodzi o zmianę nazwy SLD

Nowa Lewica powstała na drodze połączenia SLD I Wiosny. W ubiegłą środę lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty i przewodniczący Wiosny Robert Biedroń poinformowali, że Sąd Okręgowy w Warszawie doręczył postanowienie dotyczące Nowej Lewicy "ze stwierdzeniem prawomocności". Decyzja sądu pozwala na zwołanie kongresu, na którym dojdzie do wyboru nowych władz i przyjęcia programu.

Na wieść tę w znaczący sposób zareagował były premier Leszek Miller. Napisał w mediach społecznościowych, że "nigdzie nie przechodzi i nie życzy sobie być gdziekolwiek wcielany". Podkreślając, że tym razem "to nie on opuszcza SLD, a SLD opuszcza jego", Miller ogłosił odejście z ugrupowania, któremu niegdyś przewodził.

Sąd odpowiada na apel Leszka Millera. Chodzi o fuzję SLD i Wiosny

- Jeśli rzeczywiście sąd uprawomocni partię Nowa Lewica, to oznacza, że Włodzimierz Czarzasty i jego koledzy skutecznie zlikwidowali SLD i przechodzą do historii jako wielcy likwidatorzy" – mówił z kolei w wywiadzie w RMF FM. Wskazał również, że zgodnie z tym, co figuruje w internetowym rejestrze partii politycznych, postanowienie w sprawie nowej nazwy jest nieprawomocne.