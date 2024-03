Nowe przepisy unijne uderzają w chore dzieci. Koniec z nakrętkami?

Wszystko popsuła Bruksela. Od połowy tego roku wszystkie nakrętki plastikowe w całej Unii Europejskiej muszą być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu. Część producentów opakowań już dostosowała się do nowych zaleceń. - Nie mamy już możliwości oddania nakrętek do skupu, bo nikt ich już nie chce przyjąć - powiedziała Martyna Flieger. - Nie mamy żadnej alternatywy na ten moment, nie wiadomo, jakie będą dalsze kroki - dodała.