W plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku polski kandydat pokonał całą konkurencję. Łódzki dąb "Fabrykant" zwyciężył

– Niezwykłe drzewo w niezwykłym miejscu otrzymało tytuł Europejskiego Drzewa Roku – stwierdził po ogłoszeniu wyników Jacek Bożek, założyciel i szef Klubu Gaja. – Ten sukces zawdzięcza wielu ludziom, dla których przyroda ma wielkie znaczenie, także w kontekście kulturowym i historycznym. Budowanie kapitału społecznego wokół drzew jest wyzwaniem dla nas wszystkich. W taki właśnie sposób budujemy wspólnie ten kapitał wokół drzew i przypominamy o wartościach, jakie niosą one ze sobą – o wartościach przyrodniczych, kulturowych czy historycznych. To one, szczególnie te wiekowe, przypominają nam, kim jesteśmy i o co powinniśmy dbać. Nie możemy zostawiać tej pracy tylko instytucjom. Także my, obywatele i obywatelki, powinniśmy robić wszystko, aby przyszłe pokolenia mogły podziwiać wspaniałości natury. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy wspierali i głosowali na Fabrykanta z Łodzi, a w szczególności Make Life Harder i ich fankom i fanom – podkreślił założyciel i szef Klubu Gaja.