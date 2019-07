Rosjanie przechwycili samolot rozpoznawczy USA

Agencja Prasowa TASS poinformowała, że rosyjski myśliwski samolot przechwytujący zmusił do odwrotu morski samolot rozpoznawczy i patrolowy Stanów Zjednoczonych. To nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie.

Rosjanie informują, że był to model P-8 Poseidon, przeznaczony do wykrywania okrętów podwodnych. Maszyna została zmuszona do oddalenia się przez załogę Su-27.