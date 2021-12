Relacje miłosne w firmie. Axel Springer ma nowy kodeks

W koncernie Axel Springer już od lat obowiązuje kodeks postępowania, określający normy etyczne obowiązujące w firmie. Dotyczy on pracowników na całym świecie. Grupa zatrudnia ok. 16,5 tys. pracowników w wielu krajach. Kodeks stanowi, że "bliskie relacje osobiste z kolegami, kierownikami lub pracownikami mogą prowadzić do tego, że nasze kontakty zawodowe z tymi osobami lub ich praca mogą być uzależnione od prywatnych interesów". Chodzi tu m.in. o relacje miłosne i seksualne, ale także o relacje rodzinne.