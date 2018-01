Ratownik pokazał, co ratował w Sylwestra. "Robią sobie konfetti z kończyn"

Rozerwana dłoń cała we krwi - taki obrazek pojawił się na Facebooku i jest wyjątkowy odpychający. Z jednej strony, trudno się temu przyglądać, z drugiej, działa lepiej niż każde inne ostrzeżenie.

"Tak, tak, już są, jeszcze ciepłe, pierwsze ofiary fajerwerków. Ratował Maciej" – piszą pod zdjęciem administratorzy strony "Typowy dyżur 999". Fotografia pojawiła się chwilę po północy i wstrząsnęła internautami. Łatwo domyślić się, czemu służyło jej pokazanie, co ma swoje odzwierciedlenie w komentarzach.

"Pozdro dla ludzi, co robią sobie konfetti z kończyn. Współczucie dla ratowników" – to jeden z wpisów, kolejny jest pytaniem: "Czy to stopa?". Są też inne. "Brawo…", "Grubo się bawią" albo " A ja życzę takim debilom rozumy na nowy rok" – piszą internauci. Zdjęcie ku przestrodze można zobaczyć tutaj.