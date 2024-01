Rajd Dakar 2024 - Duust Rally Team zawalczy w Arabii Saudyjskiej pod okiem legendy świata rajdowego, Marka Dąbrowskiego

Na czele ekipy stoi doświadczony już zawodnik i syn Marka Dąbrowskiego, Konrad Dąbrowskiego. Zasłynął on już kilka lat temu, podczas swojego pierwszego startu Dakarze jako najmłodszy polski motocyklista biorący udział w tych zawodach. W 2022 roku młody Dąbrowski był trzecim najlepszym juniorem Dakaru. W ostatniej edycji zawodów, pomimo pełnej gotowości, nie mógł on wystartować przez pęknięty wyrostek robaczkowy. Teraz Konrad Dąbrowski do Arabii Saudyjskiej wraca z wielką determinacją i doświadczeniem z ostatniego sezonu – zajął, chociażby świetne drugie miejsce w kategorii Rally2 w Desafio Ruta 40 w Argentynie.