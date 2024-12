Program dla najlepszych - PRIME

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) od lat prowadzi działania, które mają wspierać naukowców i ich wpływ na rozwój nauki i gospodarki. Najnowszy projekt FNP uruchamia w grudniu. Jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki . To projekt PRIME. Udział w nim ma pomóc naukowcom we wprowadzaniu ich osiągnięć na rynek.

W PRIME mogą brać udział organizacje badawcze oraz spółki spin-off (czyli firmy powstające na uczelniach i we współpracy z nimi). Wsparcie jest kierowane do zespołów projektowych, które powinny składać się z liderów naukowych (twórców pomysłów), liderów biznesowych oraz opiekunów transferu technologii (czyli wprowadzania wyników badań na rynek).

Uczestnicy będą mogli wzmacniać zespoły projektowe zajmujące się komercjalizacją, badać potrzeby rynku, opracowywać strategie rozwoju produktów dopasowanych do tych potrzeb. Celem jest przygotowanie ofert dla odbiorców oraz strategii wprowadzania produktów na rynek. Jednym ze sposobów jest stworzenie i rozwój spółek spin-off.

FNP planuje realizację projektu w trzech fazach. W pierwszej, która potrwa sześć miesięcy, zespoły badawcze będą mogły rozwinąć swoje kompetencje. Skorzystają ze szkoleń, mentoringu biznesowego, wsparcia ekspertów. Druga faza to 12 miesięcy na sprawdzenie potrzeb rynku i odbiorcy. Naukowcy będą mieli okazję prowadzić intensywne rozmowy z potencjalnymi odbiorcami swoich technologii, aby sprawdzić, czy to rozwiązanie się przyjmie i będzie zarabiać. Zespoły, które pozytywnie zakończą ten etap, będą mogły skorzystać ze wsparcia w trzeciej fazie. Ta służy rozwojowi produktu i powstałej spółki spin-off. FNP zaoferuje tu m.in. sieciowanie z inwestorami i aniołami biznesu oraz partnerami przemysłowymi.

PRIME wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu. Dzięki temu oferta wsparcia będzie dopasowana do potrzeb zespołów naukowców. Informacje o pierwszym naborze do projektu zostaną ogłoszone w grudniu na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.