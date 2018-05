Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz straci 6 tys. zł miesięcznie

Od wakacji samorządowcy dostaną mocno po kieszeniach. Rząd przyjął rozporządzenie obniżające pensje wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz ich zastępcom o 20 proc. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz dostanie miesięcznie mniej aż o 6 tys. zł.

We wtorek przyjęto rozporządzenie w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz ich zastępcom o 20 proc. To ma być odpowiedź na powszechne oczekiwania społeczne.

Mniejsza pensja Gronkiewicz-Waltz

Sejm poparł obniżkę uposażeń dla posłów. "Gest pod publiczkę

Posłowie przegłosowali obniżkę pensji posłów i senatorów o 20 proc. W głosowaniu brało udział 247 posłów. Projekt PiS poparło 240. Teraz ustawa trafi do Senatu. Obniżka dotyczy też wynagrodzeń samorządowców.

- Ja mam krótką prośbę. Nie oszukujcie, że robicie to w ramach oszczędności. To jest, jak powiedział pan marszałek, "troszkę pod publiczkę". Nie kłamcie, błagam. Ja zagłosuję za, ja mam z czego się utrzymać, stać mnie na to. Ale życzę posłom powiatowym, żeby umierali z głodu - powiedział Paweł Kukiz.