Preferencyjny kredyt rządowy na mieszkania z ogrodem

Eksperci i ekonomiści nie pozostawiają złudzeń. Grudzień i pierwszy tydzień nowego roku to ostatnia szansa, by skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2 proc. Dane jasno wskazują, że wartość podpisanych umów jest już bliska kwocie założonej w projekcie, nawet po zapowiadanym zwiększeniu dofinansowania przez rząd. Wiele już złożonych wniosków wciąż czeka na rozpatrzenie. Jeśli nadal planujesz zakup swojego "M", nie odkładaj tego na później.