Portugalia. Najdłuższy wiszący most dla pieszych na świecie. Pół kilometra spaceru nad przepaścią

Wiszący most utrzymany jest w stylu tybetańskim. Podtrzymują go stalowe liny oraz dwie olbrzymie wieże w kształcie litery V. Konstrukcja składa się ze 127 czterometrowych modułów z metalowej siatki podłogowej - każdy porusza się niezależnie od innych, co wzmacnia bezpieczeństwo. Jednocześnie na moście może przebywać ograniczona liczba osób.