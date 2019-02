Pogoda poszaleje. Deszcz, halny i wysokie temperatury

Idą zmiany w pogodzie. Już w weekend zrobi się zdecydowanie cieplej. W górach powieje halny a termometry pokażą nawet 10 stopni.

Pomiędzy nimi, w głąb Europy środkowej (m.in nad Polskę) zacznie sięgać prąd strumieniowy. To za jego sprawą zmieni się cyrkulacja powietrza na zachodnią i południową. Zaczniemy dostawać się pod wpływ frontów atmosferycznych, które w sobotę oraz niedzielę przyniosą przelotne opady deszczu.

Weekendowe opady

Rośnie temperatura

Będzie cieplej. Już dziś na zachodzie kraju, termometry pokażą lokalnie 5 stopni. W sobotę na zachodzie możliwy wzrost temperatury do nawet 7-9 stopni. Niedziela za to, niemal wszędzie z temperaturą od 5 do 8-9 stopni. Nie jest wykluczone, że gdzieniegdzie “pęknie” 10 kresek na plusie.