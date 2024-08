Sześciometrowe fale zdmuchnęły łódź wikingów. Dramatyczny finał rejsu

Prawdziwy horror przeżyli uczestnicy rejsu z Wysp Owczych do Norwegii. Sześcioro żeglarzy planowało dopłynąć do Norwegii zbudowaną na wzór oryginalnych wikińskich statków łodzią "Naddoddur". W mitologii nordyckiej to legendarny odkrywca Islandii. Ekspedycja "Sail2North" miała trwać tydzień.