Pako Lorente charytatywnie

Lipcowa wyprawa była kontynuacją zeszłorocznego projektu, w którym wygrywa nie ta załoga, która dojedzie pierwsza na met, a ta, która zbierze najwięcej pieniędzy do wspólnej puli. W tym roku aż 80 załóg w "Małych Fiatach" wyjechało z Krakowa do Monte Casino, gdzie w 1972 rokuzostał wyprodukowany pierwszy Fiat 126p. Celem przedsięwzięcia było zebranie funduszy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Dzięki zbiórce w serwisie Zrzutka.pl oraz licznym licytacjom, udało się zebrać ponad dwa miliony złotych, które zostały przekazane Fundacji Inter Cars oraz Fundacji Polskiego Związku Motorowego. Środki wesprą proces powrotu do zdrowia najmłodszych ofiar wypadków, edukację w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i projekty infrastruktury drogowej. W tym roku do grona fundacji, które otrzymają środki na działania dołączyła również fundacja Euvic The Good People, której celem będzie wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla dzieci poszkodowanych w wypadkach.