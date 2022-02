"Niesamowita Polska". Przedziwna hybryda na pierwszym miejscu architektonicznych zaskoczeń

"Przedziwna hybryda z Jastrzębie-Zdroju na pierwszym miejscu architektonicznych zaskoczeń. Jest oszałamiająca, ale nie cieszy mieszkańców bloku

W 2014 roku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zadecydował o konieczności o rozbiórki całej nadbudowy, co do dziś nie doszło do skutku. To dlatego, że nie ma zgody co do tego, kto powinien sfinansować prace.