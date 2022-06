Nielegalny wyścig w Londynie. Bmw uderzyło w bramę

W obrębie Inner Circle znajdują się Ogrody Różane Królowej Marii, które mają ozdobne bramy przy wejściach. Bramy zostały ufundowane przez Sigimunda Goetze, bogatego i odnoszącego sukcesy artystę, który mieszkał w Grove House (obecnie Nuffield House) przy północnej granicy parku od 1909 do 1939 r. Zostały oddane do użytku w 1932 r. z okazji Srebrnego Jubileuszu Króla Jerzego V.