Niedziele handlowe sierpień 2021. Tu zrobisz zakupy 29 sierpnia

Najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce już 29 sierpnia. Oznacza to, że będą wtedy otwarte wszystkie markety, a także lokale w galeriach handlowych. Na kolejną taka okazję przyjdzie nam czekać aż do grudnia, ponieważ to wtedy będą miały miejsce dwie ostatnie niedziele handlowe w tym roku.