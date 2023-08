Nie żyje policjantka z Radomia. Osierociła 7-letniego syna

Dorota Motyka-Sztorm służbę w policji rozpoczęła w 2005 r. w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. Ponad 10 lat później przeniosła się do Radomia. W 2017 r. przeszła do Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. W 2018 r. trafiła do Wydziału Przestępczości Gospodarczej Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.