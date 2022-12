Napadli polityka PiS. PO komentuje

Stanisław Karczewski poinformował o tym, że został zaatakowany. Senator jest zdania, że przyczyną ataku jest to, że jest z PiS-u. Do sprawy odniósł się rzecznik PO. - Nie powinno dojść do naruszenia nietykalności marszałka Stanisława Karczewskiego, jeśli tak było, sprawą powinna zająć się policja. Jednak sam marszałek niepotrzebnie nakręca spiralę nienawiści, obciążając odpowiedzialnością za zdarzenie PO i Donalda Tuska - wskazał Jan Grabiec.