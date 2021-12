Między Kukizem a Mejzą. Tak PiS walczy o większość w Sejmie

To będzie test większości PiS. - Zwłaszcza iż Kukiz powtarza, że jeśli Łukasz Mejza zostanie w rządzie, to z PiS-em głosować nie będzie, nawet kosztem projektów o sędziach pokoju czy innych jego autorstwa. - Są rzeczy świętsze. Do końca roku pewnie jeszcze z PiS będę głosować, ale później, w sytuacji, gdy zawieszenie Mejzy będzie ciągle trwało, to nie. To koniec - przyznaje Paweł Kukiz.