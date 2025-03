Media: Trump dopiął swego. Amerykanie przejmują kontrolę nad portami

Sprzedaż udziałów przez CK Hutchinson była postrzegana jako okazja do zarobku w obliczu globalnych napięć geopolitycznych i barier handlowych, które osłabiły perspektywy działalności portowej. Starszy ekonomista z banku inwestycyjnego Natixis SA, Gary Ng, ocenił, że jest to "doskonały przykład przekształcenia ryzyka geopolitycznego w okazję". Po transakcji akcje spółki wzrosły o 25 proc., co dodało prawie 5 mld dol. do jej wartości rynkowej.