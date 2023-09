TEATR / 22. edycja Festiwalu Łódź Czterech Kultur 2023. Tożsamość

To już 22. edycja Festiwalu Łódź Czterech Kultur – jednego z najważniejszych i najbardziej cenionych wydarzeń kulturalnych w Polsce. 600-lecie Łodzi to dobry moment, by spojrzeć wstecz i zaprosić widzów Festiwalu do refleksji nad tym, co naprawdę kryje się w micie "4 Kultur" i jak rezonuje on ze współczesnością. Wydarzenie ma na celu promocję dialogu międzykulturowego i ukazanie wieloletniej historii i dziedzictwa naszego miasta, ale na tym nie poprzestaje. Organizatorzy widzą rolę Festiwalu szerzej, nie tkwią w przeszłości – bacznie obserwują teraźniejszość i patrzą w przyszłość, o czym świadczą choćby programowe dwujęzyczne propozycje dla całych rodzin, czy badanie opinii publiczności, które zaplanowano w tym roku.