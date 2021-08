"Lex TVN". Ostra wymiana zdań w studiu telewizyjnym

- Najchętniej wyrzuciłabym ją (nowelizację - red.) do kosza. Jeśli nasza poprawka nie zostanie uwzględniona, to partia będzie głosować przeciwko całemu projektowi - mówiła rzeczniczka koalicyjnego Porozumienia. Magdalena Sroka zapewniła, że propozycja formacji Jarosława Gowina jest ugodowa i dąży do doprecyzowania kwestii kapitału zgodnie z poszanowaniem zasad wolnorynkowych. - Nie wolno ograniczać wolności mediów - zwracała uwagę posłanka.