Leki z warszawskiej fabryki, z europejskim API. Otrzymują je pacjenci w Polsce, wkrótce na świecie

- Po pierwsze – firma Servier od początku działalności stawia na produkcję leków – od API, po produkt gotowy - we własnych fabrykach. Prawie 100 procent produktów leczniczych Servier dostępnych dla polskich pacjentów jest wytwarzanych w warszawskim zakładzie. A co za tym idzie – pacjenci mają nieprzerwany dostęp do leków, co jest szczególnie ważne w chorobach przewlekłych.