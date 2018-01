Lech Wałęsa zgłasza się do kadry piłkarskiej? Tak wspiera Roberta Lewandowskiego

Po tym, jak Donald Tusk zamieścił filmik, na którym nawiązując do kontuzji najlepszego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego odbija piłkę, akces do gry zgłosił także Lech Wałęsa. – Pan prezes Zbigniew Boniek i trener Adam Nawałka to docenią – pisze były prezydent.

Lech Wałęsa jest fanem piłki nożnej (Agencja Gazeta, Fot: Małgorzata Kujawka)

Lech Wałęsa od lat ma problemy ze zdrowiem. Co jakiś czas trafia do szpitala m.in. z powodu kłopotów z układem krążeniowym. Ale najwyraźniej jest jeszcze zdrowy duchem. "Wierzę, że pan Robert Lewandowski będzie zdrowy, ale jakby co, to każde zdrowe nogi kopiące piłkę zawsze się przydadzą. Pan prezes Zbigniew Boniek i trener Adam Nawałka to docenią" – napisał na Twitterze były prezydent w odpowiedzi na wpis Donalda Tuska.

Jak informował serwis Sportowe Fakty WP, Robert Lewandowski nie wziął udziału we wtorkowym i środowym treningu Bayernu Monachium. Polak od dwóch miesięcy zmaga się z problemami przeciążeniowymi, wynikającymi ze zbyt dużej eksploatacji przez klub w rundzie jesiennej sezonu 2017-18.