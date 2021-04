Krajowy Plan Odbudowy przyjęty przez rząd. "Ma go Komisja Europejska"

Krajowy Plan Odbudowy przyjęty

"Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji 58 mld euro. To ogromne środki, dlatego chcieliśmy poznać opinie Polaków o projekcie, który przygotowaliśmy. Zainteresowanie dokumentem było duże. Odbyliśmy dziesiątki godzin inspirujących rozmów. A po konsultacjach i wysłuchaniach dokładnie przeanalizowaliśmy każdą uwagę i opinię" - cytuje słowa wiceministra Waldemara Budy portal money.pl.