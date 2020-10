Koronawirus. Nowe informacje w sprawie budowy Szpitala Narodowego

Michał Dworczyk w rozmowie z TVP1 przekazał najnowsze informacje z budowy Szpitala Narodowego. - Tymczasowy szpital to dopiero 4. linia obrony przed wirusem. Premier ujawnił w środę w Sejmie strategię - najpierw stosowanie się do obostrzeń, potem korzystanie z lekarzy dostępnych standardowo w służbie zdrowia. Trzecia linia walki to zwiększanie puli łóżek COVID-owych - przypomniał polityk PiS.