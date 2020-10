Koronawirus. Na narty pomimo pandemii. Gdzie będzie można pojechać?

"Narty tak, ale bez après-ski" - to slogan austriackiego rządu na tegoroczny sezon narciarski. Jedzenie i napoje będą dostępne tylko przy stolikach, w gondolach kolejek górskich obowiązkowe będzie noszenie maseczek. Ponadto władze, stowarzyszenia turystyczne i operatorzy przewidują różne środki w zależności od kraju związkowego i regionu narciarskiego. "Przez doniesienia prasowe tereny sportów zimowych, takie jak Ischgl, stały się synonimem pandemii. Oczywiście nie odpowiada to rzeczywistości, ale mimo to wiele osób ma zastrzeżenia co do wyjazdu na te tereny. Traktujemy to bardzo poważnie" - mówi dyrektor zrzeszenia turystycznego w St. Anton am Arlberg, Martin Ebster.