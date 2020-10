Koronawirus. Michał Dworczyk o postępach w budowie Szpitala Narodowego

- Do pracy w Szpitalu Narodowym zgłosiło się już ponad 160 osób z personelu medycznego, który jest gotowy do pomocy najciężej zakażonym. Większa część z nich nie pracowała jeszcze z pacjentami COVID-owymi. My się cieszymy, że będą oni pomagali w ramach szpitali tymczasowych, bo dzięki temu poszerzamy liczebność kadry medycznej w walce z koronawirusem - mówił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.