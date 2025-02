Administracja Donalda Trumpa ogranicza dostęp do Białego Domu dla agencji AP i Reutera, co budzi obawy o wolność prasy - informuje "The New York Times".

Jak podaje "The New York Times", takie działania mogą stanowić zagrożenie dla wolności prasy w USA. Gazeta podkreśla, że choć USA nie są Rosją, to praktyki te przypominają działania Kremla.

Nowe zasady dostępu do prezydenta

Rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt, stwierdziła, że dostęp do prezydenta jest przywilejem, a nie prawem. Administracja Trumpa chce otworzyć się na mniejsze media, co skutkuje wykluczeniem dużych agencji. "The New York Times" zauważa, że miejsca AP i Reutera zajęły konserwatywne stacje Newsmax i The Blaze.

Decyzja Białego Domu spotkała się z krytyką stowarzyszenia korespondentów WHCA, które oskarża administrację o atak na niezależność prasy. "To ostrzeżenie dla innych mediów" - zauważa dziennik przypominając, że podobne praktyki stosowano w Rosji za rządów Putina.

