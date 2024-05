Kierunek Kołobrzeg

Bindaż Grabowy i jod

Przy prowadzącej w stronę portu ulicy Towarowej, możecie przespacerować się zabytkowym grabowym bindażem, urządzonym w połowie XIX wieku. Bindaż to element architektury parkowej, rodzaj szpaleru, urokliwa aleja ściśle obsadzona grabami, których korony splatają się ze sobą tworząc rodzaj sklepienia. Bindaż przeszedł gruntowną renowację, a tym samym odzyskał blask z czasów przedwojennych. Unikalne dzieło sztuki ogrodowej i zarazem niedoceniana atrakcja Kołobrzegu niedawno została uznana pomnikiem przyrody. A jeśli spacer, to jod! Jod jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, przez wpływ na hormony i gruczoł tarczycy. Jego niedobór prowadzi do uczucia zmęczenia i braku energii. Nad Morzem Bałtyckim jest większe stężenie jodu niż nad Morzem Śródziemnym. Spowodowane jest to temperaturami - nad ciepłym Morzem Śródziemnym jest większe parowanie, przez co jod przenika w głąb lądu. Największe stężenie jest właśnie w okresie wiosennym, więc po zabiegach w kołobrzeskich SPA musicie wybrać się na regeneracyjny spacer.