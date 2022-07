Jarosław Kaczyński w Kielcach: Stykamy się nieustannie z totalnym kłamstwem

- Zacznę może nietypowo, bo od ostrzeżenia związanego z dzisiejszym dniem. W poprzednim wystąpieniu powiedziałem, że nasi poprzednicy uważali, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a my uważaliśmy, że te pieniądze są rozgrabiane. I oto pewna dziennikarka ogłosiła, że ja twierdzę, że teraz pieniądze są rozgrabiane. To jest bezczelne kłamstwo. Gdyby to był jeden przypadek, to bym państwu nie zawracał głowy. Chodzi o to, że to jest metoda - stykamy się nieustannie z totalnym kłamstwem, absolutnym zakłamaniem naszej rzeczywistości - rozpoczął wystąpienie Kaczyński.