Jarosław Kaczyński o tradycyjnych wartościach. Komentarze po wywiadzie prezesa PiS

Jarosław Kaczyński ocenia, czym jest polskość

Kaczyński mówił o wartościach, które jego zdaniem powinien wspierać każdy Polak. W opini prezesa PiS są one gwarantem pozytywnych przemian w życiu publicznym. - Jeżeli ktoś uważa, że warto być Polakiem, to musi być po tej stronie, która broni tradycyjnych wartości, która chce przebudowywać rzeczywistość tak, żeby była ona bardziej sprawiedliwa. Żeby wszystko to, co się wokół nas dzieje i ma charakter publiczny, było prowadzone w sposób nie tylko sprawiedliwy, ale i sprawny - mówił polityk.