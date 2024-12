Jak KPO wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii i redukcję emisji?

Rdzeń polskiej energetyki to wciąż elektrownie na węgiel zbudowane kilkadziesiąt lat temu. One nadal mają rolę do odegrania, ale bardziej jako uzupełnienie źródeł innego typu – energii odnawialnej. Polska energetyka stoi przed szansą na szybką modernizację i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Pieniądze zapewnia KPO.