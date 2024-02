Jachira o relacjach z politykami PiS. "Pogardliwe"

Jarosław Kaczyński coraz częściej traci panowanie nad emocjami. Po raz ostatni dał się sprowokować w sobotę, podczas miesięcznicy smoleńskiej, kiedy to zniszczył baner z hasłem "kłamstwo smoleńskie". Prezes PiS wdał się też w pyskówkę z uczestnikami protestu. - Do kogo ty gówniarzu per ty mówisz, co? Za***ny gnoju! - padło w pewnym momencie z ust Kaczyńskiego.