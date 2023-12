Incydent z Braunem. PiS rozważa złożenie uchwały

- PiS przedstawi własny prawdopodobnie projekt uchwały podobny w potępieniu Grzegorza Brauna do tego, co przedstawiła Lewica. Tutaj się zgadzamy całkowicie, nie ma miejsca na żadne ataki rasistowskie, antysemickie, ksenofobiczne w polskim parlamencie. Mówimy również o tym, że nie powinna mieć miejsca żadnego do pogwałcania wolności do wyznawania religii i uroczystości żałobnych. Do tej pory było tak, że dochodziło do wielu aktów zakłócania mszy świętych i uroczystości żałobnych - powiedziała.