Horror w Środzie Wielkopolskiej. Śledczy zdradzają szczegóły

Ciało kobiety w kontenerze. Prokuratorzy zdradzają ustalenia

Z informacji prokuratury wynika, że na ciele 46-latki znaleziono wiele obrażeń. - Sposób, w jaki sprawca działał, to zadawanie ciosów na całym ciele. Ustalamy, czy to były tylko dłonie, czy też jakiś niebezpieczny przedmiot, np. butelka - podkreślił prok. Wawrzyniak i dodał, że okoliczności są na tyle drastyczne, że śledczy nie przekażą ich do opinii publicznej.