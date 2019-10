WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na środę 9 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na środę 9 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście. Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny przypomina, że nie warto martwić się na zapas. Po długich zmaganiach z trudną sytuacją powinieneś pozwolić sobie na należyty odpoczynek. Wiedz, że twoje starania nie poszły na marne i już wkrótce zobaczysz pierwsze rezultaty. Bądź cierpliwy, a wolny czas poświęć na rozrywki, które poprawią ci nastrój. Zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest niezwykle istotne. Nie wybiegaj myślami w przód i uwierz, że los nie zwiastuje ci niepowodzeń. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) To nie jest dobry moment na wszelkie zakłady i wiążące obietnice. Na twojej drodze staną zabiegane, niezorganizowane osoby, które również w twoje życie mogą wnieść prawdziwy mętlik. Co gorsza, bardzo często dążą po trupach do celu i bez oporów przypisałyby sobie zasługi osób trzecich. Horoskop podpowiada, żebyś w miarę możliwość zamiast prac grupowych, decydował się na działania indywidualne. Uzależnianie powodzenia sprawy od innych ludzi, nie jest dobrym pomysłem. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Według horoskopu barany są teraz osłabione i podatne na przeziębienia. Nie bagatelizuj złego samopoczucia. Praca jest ważna, ale obowiązki służbowe nie powinny przysłaniać nam tak ważnych spraw, jak zdrowie. W wolnej chwili zrób profilaktyczne badania, pij dużo płynów i pilnuj, aby ubierać się odpowiednio do pogody. Los przygotował dla baranów pewną niespodziankę, ale musisz być w pełni sił, by wykorzystać taką szansę. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Konflikt wisi w powietrzu. Już od samego rana byki będą wyjątkowo drażliwe, a nawet najdrobniejsze sytuacje, które nie pójdą zgodnie z twoim planem, wywołają szereg frustracji. Pamiętaj jednak, aby nie wyładowywać negatywnych emocji na najbliższych. Rodzina i przyjaciele bardzo się o ciebie martwią. Chociaż spróbują pomóc, ich rady niewiele wniosą do sedna problem. Postaraj się jednak zapanować nad nerwami. Wieczorem sytuacja ulegnie złagodzeniu, a osoba, która była przyczyną twojego złego nastroju, dokładnie przeanalizuje swoje zachowanie. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Według horoskopu miłosnego bliźnięta powinny uzbroić się w cierpliwość. Czekasz na rozwój relacji z pewną osobą, ale czasem należy pomóc losowi. Zastanów się, czy aby na pewno nie oczekujesz od innych zbyt wiele. Obudź w sobie głęboko skrywane pokłady kreatywności i sam chętnie proponuj formy spędzania czasu. Zaimponujesz drugiej osobie, jako ktoś pełen inicjatywy oraz chęci do działania. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Zamiast narzekać, że sprawy nie idą po twojej myśli, dokładnie przeanalizuj przyczynę takiego stanu rzeczy. Czasami to właśnie najlepsze rozwiązania, okazują się najbardziej trafionymi. Przed tobą ważne zadanie. Jesteś ambitny i zwykle lubisz dochodzić do wszystkiego sam. Tym razem warto jednak zaufać osobom starszym oraz bardziej doświadczonym. Masz wokół siebie dobrych doradców, którzy chętnie ci pomogą. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) To dobry moment na podróże i wszelkiego rodzaju wyjazdy. Do życia lwów powoli wkrada się rutyna, która odbiera im chęci do działania. To normalne, że schematyczne wykonywanie tych samych czynności nie sprawia ci przyjemności. Najwyższy czas, byś wziął sprawy w swoje ręce. Dobrym pomysłem będzie powrót do dawnego hobby, próbowanie nowych rzeczy oraz planowanie wycieczek. W twoich planach nie powinno jednak zabraknąć towarzyszy. W tej roli doskonale sprawdzą się przyjaciele, dla których ostatnio nie miałeś zbyt wiele czasu. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop upomina, żebyś bez względu na okoliczności, nie narzucał innym swojego zdania. Nadchodzi przełom w sprawach zawodowych. Wkrótce będziesz musiał sprawdzić się w nowej roli oraz podejmować decyzje pod wpływem chwili. Chociaż momentami bardzo mocno udzieli ci się stres, nie ingeruj w zadania powierzone innym. To właśnie własna praca pozwoli ci wyjść przed szeregi i utoruje drogę do awansu. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Zgodnie z horoskopem, wagi powinny poświęcać więcej czasu sprawom rodzinnym. Zajętymi aktywniejszym życiem towarzyskim oraz obowiązkami służbowymi, nie miałeś ostatnio zbyt wiele czasu dla najbliższych. Wiedz, że taki stan rzeczy bardzo ich niepokoi. Tęsknią za czasami, w którym mogliście porozmawiać praktycznie o wszystkim i martwią się o twoje samopoczucie. Weź sprawy w swoje ręce, nie zwlekaj i zaproponuj spotkanie. Jeżeli w końcu nie zrobisz, nadal będziecie się od siebie oddalać. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Przed tobą dzień pełen niespodzianek. Poranek zacznie się dla skorpionów trochę stresująco, ale w pracy będziesz miał okazję udowodnić, że doskonale radzisz sobie z działaniem pod wpływem presji czasu. Zachowaj czujność, notuj ważne informacje i pilnuj terminów, a zyskasz w oczach przełożonego. Wieczór warto poświecić na odpoczynek w domowych zaciszu. Zamiast wyszukiwać sobie kolejne obowiązki, zregeneruj się i nabierz sił. Twój organizm tego potrzebuje. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Horoskop dostrzega, że po wielu zmaganiach, wreszcie poradziłeś sobie z pewnym problemem. Chociaż nadal buzuje w tobie wiele negatywnych emocji, gwiazdy zwiastują ci przypływ sił. Jesteś bogatszy o pewne doświadczenie, a wiedza, którą zyskałeś, będzie bardzo przydatna w dłuższej perspektywie czasu. Teraz spróbuj wziąć kilka głębszych oddechów i optymistycznie spójrz w przyszłość. Niebawem drodze strzelców pojawią się nowe osoby oraz liczne sytuacje oferujące różnorodne drogi rozwoju. Nim się obejrzysz, twoja kariera nabierze tempa. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Pozytywne myślenie i dobre nastawienie mają większe znaczenie, niż ci się wydaje. Spróbuj nie ulegać teraz niepokojącym nastrojom. Jesteś poruszony, gdyż oczekujesz na pewną wiadomość, ale nie możesz zmienić już podjętej decyzji. Przed tobą kolejne dylematy, jednak tym razem powinieneś polegać przede wszystkim na własnej intuicji. Praca grupowa nie jest najlepszym pomysłem dla kogoś, kto chce wprowadzać indywidualne pomysły. Nie powinieneś odpowiadać za błędy ludzi preferujących inne metody działania.