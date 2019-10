Horoskop dzienny na sobotę 5 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na sobotę 5 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Wodniki są typem tradycjonalistów, ale obstając przy znanych, sprawdzonych sposobach działania zmykasz sobie drogę do poszerzenia horyzontów. Według horoskopów nie masz powodu, aby obawiać się zmian. Nie unoś się duma i zdaj się na ludzi, którzy zechcą wytłumaczyć ci nowe metody działania. Jesteś osobą powszechnie lubianą, a masz wokół siebie dobrych doradców. Współpraca wyjdzie ci na dobre.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop miłosny zwiastuje rybom przełom w sprawach sercowych. Po długotrwałym okresie zastoju los wreszcie przyniesie ci więcej okazji do zacieśnienia więzi z pewną osobą. Nie martw się na zapas i nie zakładaj czarnych scenariuszy, jeżeli początkowo sprawy nie będą układać się po twojej myśli. Zamiast gdybać na temat przyszłości, skup się na bliższym poznaniu drugiej osoby. Naprawdę warto pielęgnować tę relację.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Chociaż barany są bardzo poukładane i nie lubią działać bez planu, tym razem powinieneś pozwolić sobie na odrobinę spontaniczności. Według horoskopu to dobry moment na wszelkie podróże i dalsze wyjazdy. Czerp energię oraz motywację działania z najbliższego otoczenia. Szczególnie dobry wpływ na ciebie będzie miał kontakt z naturą. Daj wyrwać się z domu znajomym i nie siedź w czterech ścianach. Czeka na ciebie pewna niespodzianka. Nie ignoruj sygnału od losu i zaufaj swojej intuicji, a ktoś mile cię zaskoczy.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Mierz siły na zamiary. Horoskop zwiastuje ci napięty okres pełen rozmaitych wyzwań. Powinieneś chwilowo ograniczyć błahe rozrywki, a przy tym ustalić konkretny plan działania. Nie podejmuj się wykonywania zadań wykraczających poza twoje kompetencje tylko po to, by zaimponować pewnej osobie. Bądź sobą w relacjach towarzyskich, a w pracy kieruj się rozwagą. Jeżeli zależy ci na rozwoju spraw sercowych, daj się poznać swojej sympatii, jako szczera osoba pełna pasji. Coś, co ty postrzegasz, jako wady, w oczach innych mogą być zaletami.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny ostrzega bliźnięta przed zazdrośnikami, które bacznie obserwują twój każdy krok. Nadchodzi okres zaciekłej rywalizacji. Bądź ostrożny. Ktoś, z kim zazwyczaj dobrze się dogadujesz, może niespodziewanie pokazać swoje drugie oblicze. Dążenie po trupach do celu nigdy nie jest dobrym pomysłem. Nie próbuj odegrać się na osobie, która działała na twoją niekorzyść. Zamiast tego skup się na realizacji swojego celu. Upór, koncentracja i indywidualna praca będą teraz na wagę złota.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Konflikt wisi w powietrzu. Zgodnie z horoskopem, niedługo dojdzie do spięcia z członkiem rodziny. Odnosisz wrażenie, że nagle zmienił swoje zachowanie i system wartości, co nastąpiło po tym, jak wkroczył w nowe towarzystwo. Chociaż masz dobre intencje, nie możesz narzucać innym swojego zdania. Członek rodziny potrzebuje więcej czasu, aby samemu wyciągnąć jednostki. Możesz jedynie spokojnie sugerować i obserwować dalszy rozwój wydarzeń. Pamiętaj również, że skupiając się na problemach osób trzecich, często ignorujemy własne.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Gwiazdy obdarzą dzisiaj lwy większymi pokładami energii. W ciągu dnia nie zabraknie ci chęci do działania, a dzięki szczególnej pomysłowości, szybko uporasz się z problemami, które w innych okolicznościach mogłyby urosnąć do miana poważnych kłopotów. Nie będziesz narzekał na nudę, a wieczór przyniesie ze sobą wiele okazji do nawiązania nowych ludzi. Nie unikaj spotkań towarzyskich. Wkrótce poznasz pewną osobę o bardzo podobnym podejściu do życia. To dobry materiał na przyjaciela, a nawet kogoś więcej.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop dzienny głosi, że powinieneś zatroszczyć się o swoje potrzeby. Panny ostatnio żyją w ciągłym biegu, a skupione na pracy i życiu rodzinnych, mają problem ze znalezieniem czasu dla siebie. Jeżeli nie zmienisz podejścia, prędzej czy później odczujesz wyraźny spadek energii, a co za tym idzie, także chęci do działania. Zmęczony organizm powoli zaczyna upominać się o swoje. To dobry moment, by pomyśleć urlopie. Zmiana otoczenia dobrze ci zrobi. Zamiast aktywnych zajęć, wymagających wysiłku fizycznego, wybieraj jednak czynności, które pozwolą ci w spokoju odpocząć. Czasem powinieneś sobie pozwolić na odrobinę lenistwa.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Horoskop dostrzega, że tego dnia wagi będą szczególnie wrażliwe i bardzo podatne na odbieranie negatywnych bodźców z otoczenia. Towarzyszy ci uczucie osamotnienia, chociaż zdajesz sobie sprawę, że masz wielu znajomych, którzy chętnie spędzają z tobą swój wolny czas. Uczucie specyficznego niepokoju wynika z faktu, że masz opory, aby zwierzyć się innym ze swoich problemów. Niegdyś zawiodłeś się na pewnej osobie i tej pory nie lubisz się uzewnętrzniać. Nie powinieneś jednak mierzyć wszystkich ludzi tą samą miarą. To właśnie długie, poważne rozmowy pozwalają zbudować silną więź, a uwierz, że ktoś z twoich znajomych znajdował się w podobnej sytuacji.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Dzień zacznie się dość aktywnie. Już na początku będziesz musiał sprostać wielu zadaniom, z których część znacznie odstaje od zakresu twoich podstawowych obowiązków. Pamiętaj, że pośpiech nie sprzyja precyzji, a w stresujących chwilach łatwiej o popełnienie błędów. Horoskop radzi, żebyś dokładnie czytał każdy dokument, nim przekażesz go osobom trzecim. Z konsekwencjami ewentualnych pomyłek, mógłbyś się borykać przez dłuższy okres, dlatego warto popracować dłużej i mieć pewność, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Wydarzenia ostatnich dni wywołały w życiu strzelców duże zamieszanie. Zawiła sytuacja w relacji ze znajomymi, nie pomaga ci w skupieniu na obowiązkach służbowych. Zdaniem horoskopu, potrzebujesz w spokoju uporządkować myśli. Przepełniony skrajnymi emocjami, jesteś szczególnie skłonny do zwierzeń, co również może nieść ze sobą pewne ryzyko. Znalezienie zaufanego słuchacza wcale nie jest prostym zadaniem, w gronie znajomych są również plotkarze. Zachowaj prywatne problemy jedynie dla najbliższych i pod żadnym pozorem nie otwieraj się przed osobami, których nie darzysz pełnym zaufaniem.