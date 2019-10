WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Horoskop dzienny na sobotę 12 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości Horoskop dzienny na sobotę 12 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście. Horoskop dzienny na sobotę 12 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości (iStock.com) Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop radzi, żebyś powstrzymał się od zbędnych wydatków. Niedługo na horyzoncie pojawi się atrakcyjna oferta, na którą warto przeznaczyć większą sumę. Uważaj, bo ostatnio jesteś podziębiony, a w takim stanie łatwiej o chorobę. Zrezygnuj z długich spacerów na mrozie, staraj się cieplej ubierać i lepiej odżywiać. Czeka cię ważne wydarzenie, przed którym warto zatroszczyć się o zdrowie i zadbać o dobre samopoczucie. Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Ostrożnie dobieraj sobie znajomych. Wkraczasz w nowe otoczenie, w którym będziesz miał do czynienia z różnymi ludźmi. Nie oceniaj nikogo zbyt pochopnie i w pierwszej kolejności zwracaj uwagę na czyny, nie słowa. Horoskop przeczuwa, że już niebawem będziesz nadarzy się okazja do zaprezentowania swoich zdolności przywódczych podczas zadań zespołowych. Efekt tej współpracy będzie miał duży wpływ na nadchodzące wydarzenia. Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nadchodzi pozytywny okres dla baranów w kwestiach finansowych. Spodziewaj się nagłego przypływu gotówki. Twoje starania wreszcie się opłaciły i wyraźnie poczujesz smak sukcesu. Po etapie ciężkiej pracy należy ci się odpoczynek. Wolną chwilę poświęć bliskim, dla których wcześniej nie miałeś zbyt dużo czasu. Powodzi im się gorzej niż tobie, a dobre słowo podniesie ich na duchu. Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Zgodnie z horoskopem miłosnym, zaczynasz czuć coś więcej do pewnej osoby, ale obawiasz się, że ona nie odwzajemnia twoich uczuć. Nie wycofuj się przed podjęciem walki, ponieważ później możesz żałować. Zamiast tkwić w czymś, co przypomina uczucie platoniczne, skup się na bliższym poznaniu tej osoby. Macie podobną pasję, która okaże się dobrym punktem zaczepienia. Pamiętaj, że wspólne tematy odgrywają kluczową rolę w budowaniu relacji a na nawiązanie emocjonalnej więzi potrzeba czasu. Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Dzień sprzyja rywalizacji. Będziesz mieć godnego konkurenta, który pragnie osiągnąć ten sam cel. Pamiętaj, by postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Uczciwość popłaca. Bądź jednak świadom nadmiaru pracy, który cię czeka. Nie wykonuj pracy za kogoś i nie chwytaj się kolejnych zajęć, dopóki nie uporasz się z podstawowymi. Odpowiednie gospodarowanie czasem zadecyduje o twoim sukcesie. Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Ostatnio raki są wyjątkowo roztargnione i jest im niezwykle ciężko skoncentrować się na wykonywaniu najprostszych czynności. Pamiętaj, że to nie najlepszy dzień na podejmowanie istotnych decyzji ani naukę nowych rzeczy. Dwukrotnie sprawdzaj każdy dokument przed podpisaniem i upewnij się, czy nie popełniłeś żadnego błędu. Horoskop dostrzega, że tego typu stan jest objawem przemęczenia. Powinieneś zrezygnować z nadprogramowych zajęć i wreszcie odpocząć. Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Horoskop ostrzega lwy przed fałszywymi doradcami. Kilka osób ma podobny cel i podejmie wszelkie kroki, żeby go osiągnąć. Pamiętaj jednak, że sukces zdobyty nieuczciwymi środkami nigdy nie będzie tak satysfakcjonujący, jak ten, wywalczony ciężką pracą. Zamiast polegać na innych, zaufaj własnej intuicji. Nie szukaj też dróg na skróty. Twoją przewagą nad innymi będą zdobyte wcześniej umiejętności. Wykorzystaj wolną chwilę na powtórzenie wiedzy, która okaże się kluczowa. Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Dziś wszystkie panny są istnymi duszami towarzystwa. Horoskop radzi produktywne spożytkować dobrą passę i otworzyć się na nowe znajomości. Wieczorem nie siedź w domu, ale przyjmij zaproszenie znajomego lub sam zaproponuj spotkanie towarzyskie. Swoją pozytywną energią będziesz przyciągać ludzi, w tym kogoś, kto ma bardzo podobny sposób myślenia i pogląd na sprawę, która ostatnio zaprząta ci głowę. Wasza rozmowa będzie mieć ciekawy rezultat. Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Czeka cię prawdziwe zamieszanie w relacjach towarzyskich. Horoskop przeczuwa, że w twoim otoczeniu już niedługo pojawią się nowe osoby, które wywrą duży wpływ na twoich znajomych. Bądź otwarty, ale zachowaj również ostrożność. W tej grupie znajduje się głodny sensacji plotkarz, w którego ustach każde wydarzenie, może urosnąć do miana prawdziwej sensacji. Nie zwierzaj się z ważnych spraw osobom, do których nie masz pełnego zaufania i nie spiesz się pochopną oceną ludzi. Pierwsze wrażenie bywa mylące. Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Uporałeś się z pewnym problemem, ale wcale to nie oznacza, że sprawa się nie powtórzy. Bądź zapobiegawczy. Jeżeli zastanowisz się nad przyczynami powstałych trudności, zrozumiesz, jaką taktykę powinieneś podjąć tym razem. Człowiek najszybciej uczy się na błędach. Pozwól, aby również twoje były pewnego rodzaju wskazówką. Ignorując sygnały, które wysyła ci los, tracisz szansę samorozwoju. Nie trzymaj się uparcie starych, dobrze znanych metod działania. Jeżeli będziesz otwarty na nowe, nie tylko poszerzysz swoje horyzonty, ale również zaimponujesz wpływowym osobom. Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Wydarzenia ostatnich dni wywołały w twoim życiu prawdziwe zamieszanie. Masz mętlik w głowie i potrzebuje uporządkować myśli. Horoskop dostrzega, że tym okresie jesteś szczególnie skłonny do zwierzeń, co również może nieść ze sobą pewne ryzyko. Znalezienie zaufanego słuchacza wcale nie jest prostym zadaniem. Co gorsza, w twoim otoczeniu znajduje się szukający sensacji plotkarz. Zachowaj prywatne problemy jedynie dla najbliższych i pod żadnym pozorem nie otwieraj się przed osobami, których zbyt dobrze nie znasz. Horoskop dzienny dla koziorożca

Koziorożec (22.12-19.01) Twój horoskop dzienny podpowiada, że to odpowiedni moment na próbowanie nowych rzeczy. W najbliższym czasie nadarzy się okazja do poznania kreatywnych, pełnych pasji osób. Nie protestuj, gdy będą namawiać się do spróbowania ich nietypowym hobby, ale potraktuje je jako miłą odmianę i odskocznię od codziennych obowiązków. Zwróć uwagę na fakt, że ostatnio do twojego życia zaczynała wdzierać się rutyna. Wkroczenie w nowe towarzystwo nie tylko doda ci energii do działania, lecz również będzie okazją do nawiązania wartościowych znajomości.