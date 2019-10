Horoskop dzienny na piątek 4 października 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02) Horoskop dzienny widzi, że odczuwasz coraz większą frustrację. Jest związana z faktem, że wkładasz coraz więcej wysiłku w dążenie do obranego celu, a efekt twoich działań jeszcze się nie pojawił. Twoje zwątpienie jest zrozumiałe, ale spróbuj uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Wrażenie, że osoby trzecie odnoszą sukcesy z nieporównywalnie większą łatwością, jest złudne. W rzeczywistości efekty twoich działań są zwykle bardziej długotrwałe. Tym razem postawiłeś poprzeczkę bardzo wysoko, a na realizację ambitnych celów potrzeba więcej czasu. Nie zbaczaj z obranej ścieżki, bo sprawy wkrótce ułożą się po twojej myśli.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Nadchodzą jeszcze większe zmiany. Zgodnie z horoskopem, ryby są poukładane i zdążyły już przywyknąć do starego porządku. Chociaż z początku będziesz nieprzychylnie nastawiony do wszelkich innowacji, uwierz, że przynoszą ze sobą dużo dobrego. To idealny moment na naukę nowych rzeczy. Masz wyjątkowo otwarty umysł, co sprzyja zdobywaniu wiedzy. Jeżeli umiejętnie wykorzystasz najbliższy czas i poszerzysz swoje kompetencje, zyskasz szansę na gwałtowny rozwój w sprawach zawodowych. Miej na uwadze, że jesteś na dobrej drodze do awansu.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Zachowaj ostrożność, bo w tym dniu spotka cię wiele napięć. Na twojej drodze staną głośne, kłótliwe osoby. Nie daj wejść sobie na głowę. Ignorując ich zachowanie, cicho na nie przyzwalasz, dlatego broń swojego zdania i nie bój się powiedzieć na głos tego, co myślisz. Na zaistniałej sytuacji najwięcej stracą mało asertywne, dopasowujące się do towarzystwa, w którym akurat przebywają. Nie prowokuj dużych kłótni, ale uzbrój się w solidne argumenty, które pozwolą ci wygrać spór. Twoje poczynania obserwuje ktoś wpływowy, na czyjej opinii bardzo ci zależy. Masz szansę się wykazać i zaimponować mu swoją postawą. Wykorzystaj ją.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop dzienny dla byków głosi, że powinieneś być bardziej niezależny. Brakuje ci wiary we własne możliwości, przez co uzależniasz istotne decyzje od osób trzecich. Takie podejście blokuje cię przed rozwojem, a dopóki nie przejmiesz inicjatywy, nie osiągniesz zamierzonych celów. Masz niemałe doświadczenie i duże kompetencje, ale inni najzwyczajniej ich nie doceniają. Odważ się proponować własne rozwiązania i sprawdzać w nowych rzeczach, nawet jeżeli będziesz musiał działać w pojedynkę. Niespodziewanie odkryjesz w sobie pewien talent, o którego istnieniu nie miałeś pojęcia.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Bliźnięta są ostatnio chorowite i osłabione. Według horoskopu to nie najlepszy czas na dużą aktywność fizyczną. Jesteś podatny na przeziębienia, a przed tobą wiele wyzwań. Pamiętaj, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Przed tobą wiele wyzwań, dlatego warto zadbać o dobre samopoczucie. Nie lekceważ pierwszych oznak choroby i zadbaj o potrzeby twojego organizmu. Dobrze się odżywiaj, wysypiaj, a w wolnej chwili zrób regularne badania. Przed tobą wydarzenie, na które czekałeś już od dłuższego czasu. Nie możesz pozwolić, by złe samopoczucie ci je popsuło.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop przewiduje, że twój dzień zacznie się dość aktywnie. Już na początku będziesz musiał sprostać wielu zadaniom, z których część znacznie odstaje od zakresu twoich podstawowych obowiązków. Pamiętaj, że pośpiech nie sprzyja precyzji, a w stresujących chwilach łatwiej o popełnienie błędy. Uważnie czytaj każdy dokument, nim przekażesz go osobom trzecim. Z konsekwencjami ewentualnych pomyłek, mógłbyś się borykać przez dłuższy okres, dlatego warto popracować dłużej i mieć pewność, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Dziś wydarzy się coś niespodziewanego. Według horoskopu, przypadkowe spotkanie z pewną osobą pociągnie za sobą zdecydowanie poważniejsze skutki, niż przypuszczasz. Tego dnia lwy będą prawdziwymi duszami towarzystwa. Gwiazdy obdarzyły cię wyjątkowo pozytywną energią, dzięki której będziesz skutecznie przyciągał do siebie ludzi. Bądź otwarty na nowe znajomości. Nie bez powodu spotykamy niektóre osoby na naszej ścieżce, a już niedługo nadarzy się okazja do poznania kogoś, z kim od początku będziesz nadawać na tych samych falach. To dobry materiał na przyjaciela, a nawet kogoś więcej.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Nie zapominaj o osobach, które w potrzebie podały ci pomocną dłoń. Horoskop uprzedza, że już niebawem będziesz miał okazję, żeby im się odwdzięczyć za okazane wsparcie. Chociaż takie działanie będzie wymagało od ciebie wielu poświęceń, wiedz, że jest tego warte. Ogranicz przyziemne rozrywki i zaoszczędź więcej czasu. Problem, z którymi borykają się bliscy, jest poważniejszy, niż ci się wydaje, a jego rozwiązanie wymaga cierpliwości oraz konkretnego planu. Jeżeli ich zlekceważysz, wasze relacje ulegną ochłodzeniu.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Odnosisz wrażenie, że twoje działania przynoszą mniej pożądane efekty niż kiedyś. Horoskop widzi, że jesteś przemęczony i trudno ci skoncentrować się na pracy. Takie samopoczucie powinno dać ci do zrozumienia, że to właściwy moment na urlop. Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym jest niezwykle ważna. Nie ignoruj potrzeb organizmu Powinieneś wypocząć z dala od zgiełku, przeanalizować swoje działania i ustalić konkretny plan działania. Miej na uwadze, że wśród bliskich ci ludzi, są osoby starsze oraz bardziej doświadczone. Zawsze możesz poprosić ich o udzielnie cennych rad.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Konflikt wisi w powietrzu. Osoba, która drażni cię już od pewnego czasu, tym razem powie o kilka słów za dużo. Horoskop dzienny uprzedza, że czara goryczy przeleje się w najmniej odpowiednim momencie. Spróbuj zapanować nad wybuchem złości i nie powiedzieć czegoś, czego możesz później żałować. Uważaj na słowa szczególnie w obecności osób wpływowych, na których opinii ci zależy. Zamiast podnosić głos i działać impulsywnie, uzbrój się w solidne argumenty.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Nie składaj żadnych obietnic, dopóki nie będziesz pewien, że zdołasz dotrzymać dane słowo. Osoba, która prosiła cię o przysługę, boryka się z poważnym problemem i potrzebuje pewnych decyzji. Możesz spróbować jej pomóc, ale dopiero, kiedy uporasz się z własnymi sprawami. Horoskop uprzedza, że w tego dnia w pracy także czeka cię wiele wyzwań. Kluczem do sukcesu będą działania grupowe, ale nie próbuj na siłę zająć pozycji lidera, gdyż wiąże się z tym duże ryzyko. Na barkach osoby stojącej na czele grupy spoczywa duża odpowiedzialność.