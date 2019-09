Horoskop dzienny na niedzielę 29 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny na niedzielę 29 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości i czy dziś dopisze ci szczęście.

Horoskop dzienny dla barana Baran (21.03-19.04) Horoskop przestrzega barany przed pożyczaniem drogocennych przedmiotów i dużych sum pieniędzy. Nie ma niczego złego w chęci pomagania innym, ale we wszystkim należy zachować umiar. W twoim otoczeniu przebywają osoby, które bez oporów wykorzystałyby twoją dobrą wolę. Lepiej ograniczyć się do doradzania, niż wykonywania jakiekolwiek pracy za osoby trzecie. Niebawem na horyzoncie dostrzeżesz atrakcyjną okazję, dlatego pieniądze także będą ci potrzebne.

Horoskop dzienny dla byka Byk (20.04-22.05) Dzisiaj byki odczują wyraźny spadek energii. Już od samego rana będziesz osłabiony, a czynności, które zazwyczaj wykonujesz z łatwością, będą problematyczne. Zgodnie z horoskopem, nie powinieneś jednak obwiniać się za taki stan rzeczy. Masz za sobą ciężki, pracowity tydzień i w pełni zasługujesz na chwilę relaksu. Czas spędzony w domowym zaciszu pozwoli ci nabrać sił. To nie jest dobry moment na wyszukiwanie kolejnych rzeczy do zrobienia lub planowanie wyjazdów. Przed tobą kolejne wyzwania. Wycisz się, wypocznij i zregeneruj.

Horoskop dzienny dla bliźniąt Bliźnięta (23.05-21.06) Horoskop dzienny przeczuwa, że bliźnięta będą w dziś prawdziwymi duszami towarzystwa. Tego dnia nie powinieneś spędzać w domu, ale otworzyć się na spotkania z ludźmi, dla których ostatnio brakowało ci czasu. Przyjmij zaproszenia znajomych lub sam przejmij inicjatywę, zapraszając do siebie innych. Gwiazdy obdarzą cię charyzmą i pozytywną energią, dzięki czemu wzbudzisz duże zaufanie. Miej jednak na względzie, że przez taką aurę, inni mogą szukać w tobie obiektu do zwierzeń. Bądź dobrym powiernikiem cudzych sekretów, a unikniesz nieprzyjemności.

Horoskop dzienny dla raka Rak (22.06-22.07) Bez względu na okoliczności, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Powoli wkraczasz w nowy etap. Wraz z nim pojawi się wiele okazji do nawiązania znajomości. Według horoskopu, na drodze raków staną ludzie o odmiennych charakterach i wartościach. Chociaż na początku będziesz trochę zagubiony, z czasem odnajdziesz się w takiej grupie. Wśród nowych znajomych będzie również osoba, która od razu zwróci na ciebie uwagę. Gwiazdy ostrzegają jednak raki przed szybkim oddawaniem się namiętności. Pośpiech nie sprzyja budowaniu trwałych relacji.

Horoskop dzienny dla lwa Lew (23.07-23.08) Uważaj. Konflikt wisi w powietrzu. Już od rana lwy będą rozdrażnione sytuacją, która wymusi na nich nagłą zmianę planów. Jeżeli nad sobą nie zapanujesz, może dojść do spięcia z pewnym znajomym. Jego postawa drażni cię już od dłuższego czasu, a tym razem, w nieodpowiednim momencie, powie coś niestosownego. Zamiast podnosić głos, zaproponuj mu jednak szczerą rozmowę w cztery oczy. Twoje poczynania obserwuje ktoś, na czyjej opinii bardzo ci zależy. Nie strać w jego oczach przez nagły wybuch emocji.

Horoskop dzienny dla panny Panna (24.08-22.09) Horoskop widzi, że inne osoby próbują uparcie wpłynąć na twoją decyzję. Presja ze strony otoczenia przynosi ze sobą tylko niepotrzebny stres. Pamiętaj, że to właśnie ty jesteś kowalem własnego losu. Chociaż rodzina i przyjaciela chcą dla ciebie dobrze, w rzeczywistości sam wiesz najlepiej, jakiego wyboru powinieneś dokonać. Nigdy za ciebie życia nie przeżyje. Zaufaj swojej intuicji i nie rezygnuj z marzeń pod wpływem nacisku innych. Jeżeli im ulegniesz, w przyszłości będziesz tego żałować.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Zastanów się, czy ostatnio nie jest zbyt sceptycznie nastawiony do otoczenia. Horoskop zwraca uwagę na fakt, że wyszukiwanie problemu, tam, gdzie go nie ma, może pociągnąć za sobą jedynie szereg nieprzyjemności. Już uporałeś się z trudnościami i nie masz najmniejszych powodów, widzieć przyszłość w ciemnych barwach. Zamiast rozpamiętywać dawne przykrości, skup się na obecnych wydarzeniach. Niebawem nadarzy się okazja do zaprezentowania umiejętności, które wyróżnią cię z tłumu.