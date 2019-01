Groził ratownikom medycznym. Policjanci mieli początkowo bagatelizować sprawę

28-latek mierzył przedmiotem przypominającym broń do ratowników medycznych. Mężczyźni uciekli do karetki i zadzwonili na policję. Funkcjonariusze mieli bagatelizować sprawę twierdząc, że był to zabawkowy pistolet gazowy. Później wszczęto postępowanie wyjaśniające.

Początkowo policjanci mieli zbagatelizować sprawę. Teraz przekazano ją prokuraturze. (PAP, Fot: Marcin Bielecki)

We wtorek około godz. 19:30 zespół ratownictwa medycznego został wezwany do mężczyzny, który źle się czuł. - Na miejscu okazało się, że 28-letni mężczyzna jest agresywny, był pod wpływem alkoholu. Zaczął grozić ratownikom medycznym, mierzył do nich z broni - mówi nam Paulina Targaszewska, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Ratownicy medyczni schowali się w karetce i wezwali patrol policji. - Mężczyzna zaczął karetkę demolować - dodaje Targaszewska.

Nie podjęli czynności, bo groził "tylko zabawką"

Na miejsce przyjechała policja. Nieoficjalnie dowiedzielismy się, że funkcjonariusze mieli zdarzenie bagatelizować. Osoba informująca nas o sprawie mówi, że policjanci mieli stwierdzić, że jest to tylko pistolet gazowy, z którego "nie można zabić". W związku z tym początkowo nie wszczęli jakichkolwiek czynności wobec pacjenta grożącego ratownikom medycznym.

- Policjanci podejmujący interwencję nie potwierdzili, żeby ta osoba miała przy sobie jednostkę broni. Była to zabawka przypominająca wyglądem broń. Osoba została zatrzymana do wytrzeźwienia. I to tyle - mówi Wirtualnej Polsce Ryszard Ciślak z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Godzinę później w Komendzie Wojewódzkiej Policji dowiedzieliśmy się, że policjanci jednak przeprowadzają z nim czynności. Wszczęte jest postępowanie wyjaśniające. - Ustalamy okoliczności zdarzenia i czy doszło do złamania przepisów prawa. O całej sprawie powiadomiono prokuraturę. Planowane jest przesłuchanie wszystkich uczestników interwencji - mówi WP kom. Mirosława Rudzińska z zachodniopomorskiej policji.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym stanowi, że osoba podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponadto, zgodnie z art. 224 Kodeksu Karnego, "kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". A właśnie do tego miało dojść w tym przypadku.

- W związku z tym, że ratownicy są otoczeni ochroną taką samą jak funkcjonariusze publiczni, oczekujemy współpracy między nami a innymi służbami. Mamy nadzieję, że zawsze będzie ona na najwyższym poziomie. Tutaj nie było to może tak profesjonalne, jakbyśmy oczekiwali - komentuje rzecznik prasowy pogotowia.

Bez chwili na oddech

Ratownikom ostatecznie nic sie nie stało. Wrócili do bazy i wykonują nadal czynności służbowe. - Oni normalnie będą dalej pracować. Do takich ataków dochodzi bardzo często. Nie jest to dla nich najmilsze, ale jest to ich chleb powszedni. Nie wybierają się na L4 - mówi nam rzecznik pogotowia.

Kilka lat temu w Nowy Rok również w Kamieniu Pomorskim doszło do potrącenia sześciorga osób przez pijanego kierowcę. Zginęła rodzina wraz z dziećmi. - Po tej tragedii służby mundurowe - policjanci i strażacy - objęci byli opieką psychologa, natomiast ratownicy kontynuowali dyżur i jeździli do kolejnych wezwań jak gdyby nigdy nic - mówi ratownik, który przekazał nam informacje o sprawie. - Przypuszczam, że i w tym przypadku, jeśli koledzy z Kamienia nie zadbają samodzielnie o L4 - nikt z dyrekcji nie zainteresuje się ich stanem i zdolnością do pracy w najbliższych dniach - podsumowuje.