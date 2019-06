Groził prezydentom Poznania i Wrocławia. Sąd wydał wyrok

Poznański sąd skazał mężczyznę, który po zabójstwie Pawła Adamowicza groził Jackowi Jaśkowiakowi i Jackowi Sutrykowi. Kara to osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Cezary O. odpowiadał również za propagowanie ustroju faszystowskiego.

Po zabójstwie prezydenta Gdańska Cezary O. groził na portalu społecznościowym Jackowi Jaśkowiakowi i Jackowi Sutrykowi. W nawiązaniu do ataku na Pawła Adamowicza mężczyzna napisał 13 stycznia w internecie, że powinno to spotkać "jeszcze prezydenta Wrocławia i Poznania". "Stają się ofiarą swojego lewackiego i bezbożnego podejścia do stanowisk" - twierdził.