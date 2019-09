Google Doolde – 21 urodziny Google. 27 września 1998 po raz pierwszy uruchomiono amerykańską wyszukiwarkę internetową

Google Doodle – 27.09.2019. Dziś Google obchodzi 21 urodziny. W 1998 uruchomiono wyszukiwarkę, której celem było skatalogowanie informacji i udostępnienie ich przez internet.

Google Doodle – 21 urodziny Google

Wyszukiwarka stworzona przez amerykańską spółkę Google Inc. obchodzi dziś dwudzieste pierwsze urodziny. Przypominamy, że uruchomiono ją w celu katalogowania wszystkich możliwych informacji i udostępniania ich za pomocą internetu. Warto wspomnieć, że nazwa wyszukiwarki jest grą słowną. Pochodzi od matematycznego terminu googol oznaczającego liczbę dziesięć podniesioną do potęgi setnej. Nazwa ta miała również odzwierciedlać zamierzenia przedsiębiorstwa do zindeksowania jak największej liczby stron ze światowych zasobów Internetu.