Gdzie warto polecieć, aby uciec przed zimą?

Od lat wśród najpopularniejszych kierunków w okresie jesienno-zimowym znajdziemy południe Europy, w tym przede wszystkim Cypr, Włochy, Grecję oraz Hiszpanię. Szczególne miejsce zajmuje Fuerteventura na Oceanie Atlantyckim czy portugalska Madera. Jest to rewelacyjna opcja właśnie w kontekście krótkich wycieczek, ponieważ na miejsce dolecimy w kilka godzin. Jeśli dla kogoś Europa to za mało, świetnym rozwiązaniem jest wylot do Egiptu czy Maroko, gdzie piękna pogoda gwarantowana. Wśród odleglejszych zakątków globu można wymienić Brazylię, Kenię, Zjednoczone Emiraty Arabskie z coraz popularniejszym Dubajem. Oczywiście, ostatnie z tych krajów to propozycje na dłuższą podróż i to dla osób, które uwielbiają takie wyzwania oraz mają już jakieś doświadczenie turystyczne.