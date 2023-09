Domowe sposoby na kamień. Chwyć za ketchup. To pomaga!

Czyszczenie kranu podkolanówką i ketchupem daje efekty. Najpierw wyciśnij na kran sos. Nie oszczędzaj go przy tym i postaraj się, by znajdował się na całej jego długości oraz na kurku. Następnie załóż na kran starą podkolanówkę lub pończochę z nylonu. Użyj cienkiego materiału, by dobrze rozsmarować ketchup na całej powierzchni baterii, a następnie zebrać resztki. Zwiniętą podkolanówką wypoleruj też pokryty wcześniej ketchupem kurek. Kiedy skończysz, kran powinien błyszczeć jak nowy.