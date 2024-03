Così fan tutte Mozarta Premiera 15 marca w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej

To system norm i reguł, które społeczeństwo uznaje za właściwe. To kategoria społeczna, inna od etyki będącej kategorią osobistą. Moralność jest tym, co uznajemy za słuszne. W kontekście "Cosi…" mówimy o dramacie uznawanym za niemoralny. Bo to trochę taka XVIII-wieczna "Emmanuelle", zmysłowa, seksualna. I to jest fascynujące – co zrobisz z tym dalej? Don Juan czy Don Giovanni też igrają z moralnością. Podobnie było z "Lalką" Prusa, uważaną swego czasu za niemoralną, niemal pornograficzną. Dziś nikt nie odbierze jej w taki sposób. Możemy myśleć co na scenie wypada, a co nie… - powiedział Wojciech Faruga w wywiadzie dla "Elle".